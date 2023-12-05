Двоих петербуржцев задержали в Ульяновской области по подозрению в наркоторговле

Двоих уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Ульяновской области по подозрению в наркоторговле.

Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что в багажнике автомобиля подозреваемых обнаружили 13 свёртков с метадоном общей массой 991,57 грамма.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли около 40 кг наркотиков и более 0,5 т сырья для их производства.