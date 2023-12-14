Уничтожены и перехвачены: в МО РФ заявили о пресечении атаки украинских БПЛА над Московской и Калужской областями

Средства ПВО в ночь на 14 декабря уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей, заявили в Минобороны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух попытках пролёта беспилотников в направлении столицы. По его словам, на местах падения БПЛА нет пострадавших или разрушений. Такую же информацию привёл глава Калужской области Владислав Шапша.

В пресс-службе Минобороны России заявили о перехвате девяти украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей в ночь на 14 декабря.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Как следует из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, один из БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе. Как уточнил Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, работали специалисты экстренных служб.

Позднее он также сообщил ещё об одной попытке пролёта беспилотника к Москве. По словам Собянина, в результате падения обломков этого БПЛА разрушений и пострадавших, по предварительным данным, также не зафиксировано.

Как заявил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша, средства ПВО ликвидировали беспилотник на территории Сухиничского района региона. Он также отметил, что пострадавших и разрушений на месте падения аппарата нет.

В последний раз об атаке украинских БПЛА в Подмосковье сообщалось 29 ноября. В МО заявили о пресечении очередной попытки террористической атаки со стороны Киева. По данным ведомства, дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Подольского городского округа Московской области.

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Врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов тогда сообщил, что украинский беспилотник, летевший на Москву, был сбит в районе деревни Борисовки.

Предшествовавшая этому попытка киевского режима атаковать объекты на территории российской столицы была предпринята в ночь на 26 ноября. Тогда системы ПВО перехватили и уничтожили как минимум 24 украинских дрона над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Все аппараты летели в направлении Москвы.

При этом в Подмосковье были зафиксированы три случая повреждения строений, а в Туле один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом. В результате было повреждено остекление трёх квартир, а один из жильцов получил лёгкое резаное ранение.

Между тем в МО РФ систематически сообщают о поражении украинской военной инфраструктуры, используемой при атаках беспилотников на российскую территорию. Из сводки ведомства о ходе СВО от 13 декабря следует, что ВС РФ поразили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов. В тот день в МО также заявили, что за сутки уничтожено шесть украинских БПЛА.

Средства противодействия БПЛА в аэропортах

Начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.

«В рамках этой задачи планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — цитирует Мартыненко ТАСС.

По его словам, соответствующая мера рассматривается в рамках федерального проекта развития инфраструктуры, обеспечения безопасности и формирования специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем.