Собянин: в Наро-Фоминском округе отражена атака летевшего на Москву беспилотника
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в заявлении.
Собянин подчеркнул, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.
Ранее в российском Минобороны сообщили о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением ракеты «Точка-У».