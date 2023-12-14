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Собянин: в Наро-Фоминском округе отражена атака летевшего на Москву беспилотника

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В Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье отражена атака беспилотника, который летел в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в заявлении.

Собянин подчеркнул, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.

Ранее в российском Минобороны сообщили о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением ракеты «Точка-У».

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