Минобороны: средства ПВО уничтожили ракету ВСУ над Белгородской областью

В российском Минобороны заявили о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением ракеты «Точка-У».

В ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили ракету Украины над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель над селом Бессоновка Белгородской области.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 декабря Гладков заявил, что украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.