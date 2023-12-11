RT в Telegram
Подпишись

Гладков: ВСУ 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ

Короткая ссылка
Украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.
Гладков: ВСУ 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ
  • Gettyimages.ru

Гладков также рассказал в своём Telegram-канале, что по хутору Мухин ВСУ выпустили три миномётных снаряда.

Кроме того, украинские военные обстреляли сёла Середа и Белянка, выпустив по ним один и два миномётных снаряда соответственно.

Также он заявил, что ни в одном из этих населённых пунктов нет пострадавших либо разрушений в результате произошедших обстрелов.

В свою очередь, Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ накануне атаковали из танков сёла в Белгородской и Брянской областях. В сообщении также говорится, что в 600 м от Новой Таволжанки упали девять снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить