Гладков: ВСУ 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ

Украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.

Гладков также рассказал в своём Telegram-канале, что по хутору Мухин ВСУ выпустили три миномётных снаряда.

Кроме того, украинские военные обстреляли сёла Середа и Белянка, выпустив по ним один и два миномётных снаряда соответственно.

Также он заявил, что ни в одном из этих населённых пунктов нет пострадавших либо разрушений в результате произошедших обстрелов.

В свою очередь, Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ накануне атаковали из танков сёла в Белгородской и Брянской областях. В сообщении также говорится, что в 600 м от Новой Таволжанки упали девять снарядов.