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Гладков: ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка

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Система ПВО сбила воздушную цель над селом Бессоновка Белгородской области.

Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — сообщил он.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 декабря Гладков заявил, что украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.

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