Гладков: ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка
Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — сообщил он.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
11 декабря Гладков заявил, что украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.