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МО России: ночью уничтожено девять дронов над Московской и Калужской областями

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Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролёта беспилотников в направлении столицы.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника на территории Сухиничского района региона.

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