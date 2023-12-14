МО России: ночью уничтожено девять дронов над Московской и Калужской областями

Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — говорится в заявлении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролёта беспилотников в направлении столицы. Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника на территории Сухиничского района региона.