Маркировка товаров, загранпаспорта и выплаты блокадникам: что изменится в жизни россиян в декабре

С декабря вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков. Также в этом месяце единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, расширяются основания для признания загранпаспорта гражданина РФ недействительным. Подробнее о нововведениях — в материале RT.

Маркировка товаров

С 1 декабря изменятся требования к маркировке некоторых групп товаров. В частности, с этого дня обязательной становится маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье).

Наряду с этим с 1 декабря запрещён оборот немаркированных жидкостей (включая безникотиновые) для электронных систем курения. До этой даты участники оборота могут промаркировать остатки, находившиеся в обороте по состоянию на 15 декабря 2022 года.

Выдача лицензии на оружие

30 декабря снижается срок рассмотрения Росгвардией заявлений о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему.

Ранее подобные обращения рассматривались в течение месяца, теперь ответ по заявке должен прийти через 20 рабочих дней со дня подачи.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Выплаты блокадникам

1 декабря вступает в силу постановление правительства РФ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выплаты должны получить около 60 тыс. человек, живущих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Правительство выделило на эти цели более 3 млрд рублей.





Гуманизация отбывания уголовного наказания

Вступают в силу изменения, внесённые в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно этим изменениям увеличивается с трёх до четырёх лет возраст ребёнка, который находится совместно с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.

«Доведение возраста ребёнка до четырёх лет при таком решении его судьбы будет способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осуждённых женщин, а также женщин, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы совместно с детьми», — говорилось в пояснительной записке.

После достижения четырёх лет ребёнка должны передать родственникам либо отправить в детский дом.

Основания для признания загранпаспортов недействительными

11 декабря вступает в силу закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы о признании заграничного, служебного или дипломатического паспортов россиян недействительными.

Согласно нововведению, расширяются основания для признания документа недействительным. Это утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию, оформление паспорта на утраченном бланке.

К тому же гражданин РФ, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку из военкомата, должен в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ.

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Усиление борьбы с незаконным переводом пенсионных накоплений

С 11 декабря клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут обращаться к финансовому уполномоченному относительно незаконных переводов пенсионных накоплений из одного НПФ в другой.

Внесудебные споры будут рассматриваться, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. При этом исключается ограничение в 500 тыс. рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к негосударственным пенсионным фондам. Закон призван минимизировать мошеннические действия в этой сфере.

Закрытие учреждений культуры

22 декабря вступает в силу закон, запрещающий ликвидировать организации культуры в регионах и на местах без одобрения специальной комиссии по оценке последствий такого решения.

«В целях правовой защиты муниципальных учреждений культуры от необдуманных решений местных властей об их реорганизации или ликвидации законопроектом предлагается ввести особое условие принятия органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры и соответствующую процедуру принятия такого решения», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Отмечалось, что решение о ликвидации допускается исключительно на основании положительного заключения специально созданной комиссии.