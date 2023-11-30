«Известия»: ряду российских пенсионеров выплатят в декабре две пенсии
Речь идёт о пенсионном обеспечении, начисленном за декабрь, и выплату за январь 2024 года, передают «Известия».
По данным газеты, досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число.
Ранее сообщалось, что семьи, не использовавшие маткапитал, получат индексацию на 7,5%.
Также президент России Владимир Путин подписал законы об индексации МРОТ и страховых пенсий с 1 января 2024 года.