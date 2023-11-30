«Известия»: ряду российских пенсионеров выплатят в декабре две пенсии

В декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости.

Речь идёт о пенсионном обеспечении, начисленном за декабрь, и выплату за январь 2024 года, передают «Известия».

По данным газеты, досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число.

Ранее сообщалось, что семьи, не использовавшие маткапитал, получат индексацию на 7,5%.

Также президент России Владимир Путин подписал законы об индексации МРОТ и страховых пенсий с 1 января 2024 года.