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Госдума одобрила уголовное наказание для добровольцев за правонарушения

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за ряд преступлений против военной службы.
Госдума одобрила уголовное наказание для добровольцев за правонарушения
  • РИА Новости

«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершённые при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает также разделение правового статуса военных и добровольцев при распространении на последних статей Уголовного кодекса России о преступлениях против военной службы. Кроме того, законопроект предлагает изменить процессуальный порядок привлечения добровольцев к ответственности.

В начале ноября в Госдуму внесли законопроект об ответственности добровольцев за правонарушения, совершённые при выполнении боевых задач.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России.

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