В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Документ опубликован в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершённые при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в тексте.
Ранее бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжёлый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием «Баба-яга».