В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения

В Госдуму внесён законопроект об ответственности добровольцев за правонарушения, совершённые при выполнении боевых задач.

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Документ опубликован в думской электронной базе. «Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершённые при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в тексте. Ранее бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжёлый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием «Баба-яга».