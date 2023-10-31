Российские добровольцы сбили тяжёлый украинский дрон «Баба-яга»

Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжёлый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием «Баба-яга».

«Да, наши ребята сбили один такой дрон», — рассказал ТАСС представитель батальона.

Дрон «Баба-яга» — это боевая модернизация сельскохозяйственного беспилотника, он способен нести заряды весом до 40—50 кг.

В августе командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Борзиев с позывным Зверобой показал военному корреспонденту RT Владу Андрице сбитый российскими бойцами в Запорожской области украинский беспилотник «Баба-яга».

Тогда военный отметил, что такие беспилотники невозможно отключить антидроновым ружьём.