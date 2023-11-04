Достижения страны, величие её истории и будущего: в Москве открылась международная выставка-форум «Россия»

В Москве открылась международная выставка-форум «Россия», призванная продемонстрировать достижения России. На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно. Множество мероприятий пройдут в рамках культурно-развлекательной программы, деловой и образовательной программ выставки. Посетители также смогут осмотреть уникальный архитектурный объект «Галерея достижений» и инсталляцию «Живая карта России».

В субботу, 4 ноября, в Москве открылась международная выставка-форум «Россия», которая будет работать 161 день — до 12 апреля 2024 года.

Как рассказали организаторы, цель выставки — продемонстрировать достижения России, величие её истории и будущего, а также ключевые проекты и разработки отечественных компаний, организаций и регионов.

На выставке предусмотрена 131 экспозиция: представлены 89 российских регионов, все министерства и Росрезерв, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, среди которых «Движение Первых», «Россия — страна возможностей» и общество «Знание».

Кроме того, на выставке запланировано 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно, в том числе шесть тематических: «Цифровое погружение», «Родная страна», «Зелёный путь», «Мой успех», «Арт-тропа», «Умная энергетика». Помогать посетителям будут более 5 тыс. волонтёров.

В рамках культурно-развлекательной программы выставки ожидается несколько мероприятий, в том числе дни регионов России, в ходе которых субъекты РФ продемонстрируют свой экономический, культурный и туристический потенциал, а также дни российской экономики, на которых лидеры бизнеса представят ключевые достижения.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Также в эту программу войдут форум национальных достижений в рамках нацпроектов и госпрограмм российского правительства.

Другими составляющими культурно-развлекательной программы будут гастрономический фестиваль «Россия — территория вкуса», универмаг с широким выбором товаров из российских регионов, а также фермерская ярмарка.

Главными темами образовательной программы станут достижения России в области науки, историческое и культурное наследие страны. Эти темы будут рассмотрены в ходе лекций, практикумов, тренингов, круглых столов, семинаров, викторин, мастер-классов, презентаций и других событий. Ожидается свыше 5,5 тыс. спикеров и более 450 тыс. участников.

Ключевым мероприятием образовательной программы станет просветительский марафон «Знание. Первые», который пройдёт 4—6 ноября 2023 года. Кроме того, 12 декабря состоится церемония награждения лауреатов просветительской премии общества «Знание».

В рамках деловой программы выставки пройдут более 300 мероприятий. Наряду с этим запланированы 19 тематических дней с докладами правительства России о ключевых результатах и достижениях отрасли. Помимо этого, лидеры бизнеса представят свои проекты в рамках Дней российской экономики.

На выставке также будет представлен уникальный архитектурный объект «Галерея достижений», выполненный в виде 166-метрового футуристичного туннеля. В нём в виде интерактивных инсталляций будет размещена информация об основных достижениях страны.

Ещё одна инсталляция — «Живая карта России» — будет состоять из кинетических элементов, где разместятся все 89 субъектов России. Экспозиция будет воспроизводить различные видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих российские регионы.

Кроме того, на выставке представлен павильон «Атом», задуманный как научно-образовательный центр для детей и взрослых. Внутри объекта предусмотрены несколько зон, в частности «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность». Эти сегменты познакомят посетителей с историей мирного атома и текущими проектами, а экспозиционная зона «Атомариум» позволит заглянуть в будущее.

Экспозиции регионов России будут размещены в павильоне №75 (с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года). Презентовать достижения своих регионов будут руководители российских субъектов. Наряду с этим планируются деловые и образовательные программы, культурные события с участием коллективов и артистов. Дни регионов начнутся с презентации субъектов Дальневосточного федерального округа. Стартующая в январе деловая программа также будет проходить в павильоне №75.

Посещение выставки будет бесплатным. На отдельные мероприятия потребуется регистрация на официальном сайте мероприятия.