Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на выставке «Россия»

Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 20:00 станут SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

Как сообщили организаторы, «Портал в будущее» — это наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия международной выставки-форума «Россия».

Шоу соединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ «пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем».

4 ноября на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.