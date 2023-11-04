Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на выставке «Россия»
- РИА Новости
Как сообщили организаторы, «Портал в будущее» — это наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия международной выставки-форума «Россия».
Шоу соединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ «пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем».
4 ноября на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.