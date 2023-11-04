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Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на выставке «Россия»

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Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 20:00 станут SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на выставке «Россия»
  • РИА Новости

Как сообщили организаторы, «Портал в будущее» — это наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия международной выставки-форума «Россия».

Шоу соединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ «пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем».

4 ноября на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

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