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Сайты выставки «Россия» подверглись кибератаке с Украины и из других стран

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Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая 4 ноября открывается на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке ёмкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на Украине, а также на территориях США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран.

Злоумышленники нарушили корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

В пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» отметили, что эта атака подчёркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки «Россия» на ВДНХ, которое «не даёт покоя недоброжелателям из недружественных стран».

«Своими неуклюжими шагами они лишь подтверждают её международный статус. Конечно, попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал — мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины», — заявили в пресс-службе.

Бессмысленные усилия снизить интерес к выставке из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки «Россия» организаторы «попали в десятку», подчеркнули в дирекции.

«Ждём сегодня наших гостей на ВДНХ», — заключили там.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о намерении президента Владимира Путина посмотреть Международную выставку-форум «Россия».

На мероприятии будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

На ВДНХ, помимо стендов с достижениями России, развернётся большая ярмарка, где можно будет узнать о достижениях сельского хозяйства и купить натуральные продукты, сделанные с любовью.

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