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Фермеры со всей страны привезут продукцию на Международную выставку-форум «Россия»

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Фермеры со всей страны привезут свою продукцию на Международную выставку-форум «Россия».
Фермеры со всей страны привезут продукцию на Международную выставку-форум «Россия»
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Kostrova

Как отмечает официальный канал выставки-форума, помимо стендов с достижениями России, на ВДНХ развернётся большая ярмарка, где можно будет узнать о достижениях сельского хозяйства и купить натуральные продукты, сделанные с любовью.

«Я люблю землю, на которой работаю уже пять лет. Я верю в то, что пока живёт село — живёт Россия», — сказала зоотехник из Кировской области Анастасия Югрина.

Она пригласила всех посетить выставку-форум «Россия», которая начнёт работу 4 ноября.

Ранее была опубликована образовательная программа выставки, посетителей ждёт более 5000 мероприятий.

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

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