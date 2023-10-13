Представлена образовательная программа выставки «Россия»

Представлена образовательная программа Международной выставки-форума «Россия», посетителей ждёт более 5000 мероприятий. Откроет программу марафон «Знание.Первые».

«Мы постарались расставить фокусы так, чтобы дать возможность всем участникам погрузиться в ключевые отрасли и сферы достижения, но всегда был интерес вернуться. Каждую неделю будет новая тематика», — рассказал гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как отметила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина, в программе принимают активное участие все 89 регионов.

«Мы получили от них свыше 700 предложений. Самые интересные спикеры приедут в Москву, чтобы провести мастер-классы и лекции», — рассказала она.

Образовательная программа будет тесно переплетена с культурной, отметил режиссёр Константин Богомолов.

«Будет уникальный фестиваль документального театра, для которого драматурги поедут в регионы собирать истории людей, а замечательные российские актёры впервые прочитают эти монологи на выставке», — сказал режиссёр.

Ранее сообщалось, что актёр Станислав Ярушин будет гидом стенда Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве.

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.