Штраф за навязанные услуги и снижение НДС на детские товары: Путин подписал ряд новых законов

Владимир Путин в четверг, 19 октября, подписал ряд новых законов. Глава государства утвердил введение штрафа за навязывание потребителям дополнительных услуг и работ за отдельную плату, а также расширил перечень детских товаров, для которых предусмотрена сниженная ставка НДС в размере 10%. Кроме того, президент подписал закон о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах и документ об облегчённом порядке содержания памятников Великой Отечественной войны.

Владимир Путин в четверг, 19 октября, подписал ряд новых законов. В частности, глава государства утвердил внесение дополнительного пункта в ст. 14.8 КоАП РФ о нарушении прав потребителей. Вводится административная ответственность за навязывание потребителям дополнительных услуг за отдельную плату с обязательным условием их приобретения для получения основных товаров, работ или услуг.

Сумма штрафа за навязывание допуслуг составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для юридических лиц.

За необоснованный отказ рассмотреть претензию потребителя в связи с нарушением его прав будут наказывать штрафами в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц. Для юрлиц величина взыскания составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Снижение НДС на детские товары

В рамках ещё одного подписанного документа расширяется уже существующий перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% вместо 20%.

В частности, в указанный перечень будут включены стулья, стульчики для кормления, манежи, велосипеды, коляски, детские удерживающие устройства, предназначенные для использования в механических транспортных средствах, игрушки, школьные тетради, изделия, предназначенные для ухода за детьми, в том числе бутылочки, соски и пустышки, а также горшки, ванночки, горки для купания новорождённых, пелёнки и некоторые трикотажные изделия.

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Память о Великой Отечественной войне

Кроме того, Путин подписал документ о создании в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественной войны, а также об облегчении порядка текущего содержания памятников ВОВ, которые входят в число таких объектов.

Ранее одобрившие этот документ сенаторы пояснили, что закон уточняет определение понятия «памятник Великой Отечественной войны» и устанавливает новое полномочие Минкультуры по утверждению перечня и упрощённого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, вошедших в Единый госреестр.

«Предусмотренные законом изменения устанавливают особенности сохранения памятников Великой Отечественной войны. Они будут способствовать упрощению порядка проведения ремонтных работ на этих объектах, позволят иметь точную информацию о количестве таких объектов в регионах», — отмечал первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко.

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Пожарный надзор

Глава государства также подписал закон о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах.

Возможность введения постоянного государственного контроля устанавливается в отношении входящих в утверждённый правительством список объектов, критически важных для национальной безопасности страны, а также особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и закрытых административно-территориальных образований.

Полномочия по проведению такого надзора возлагаются на объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах.

Денонсация конвенции о защите нацменьшинств

Ещё одним законом президент денонсировал рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицированную летом 1998-го.

Ранее в Совете Федерации пояснили, что соответствующий документ принимается во избежание дискриминационного отношения к РФ в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

Как отметили сенаторы, заложенные в конвенции принципы уже реализованы в российском законодательстве, что в полном объёме обеспечивает права нацменьшинств внутри страны.

«Прекращение нашего участия в международном договоре не приведёт к снижению конституционных гарантий и прав национальных меньшинств на территории Российской Федерации», — заявила член комитета СФ по международным делам Анна Отке.

По её словам, изначально рамочная конвенция позволяла Москве участвовать в мониторинге выполнения государствами-участниками своих обязательств в области защиты нацменьшинств. В частности, следить за нарушениями прав таких категорий граждан в странах Прибалтики и на Украине, а также за соблюдением прав русского и русскоговорящего населения.

Однако в Европе постепенно нарастали тенденции на политизацию ситуации и предвзятое отношение к РФ, а в сентябре 2022-го Совет Европы существенно ограничил в правах российских представителей. В связи с этим и было решено денонсировать документ.