Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«На объектах, входящих в утверждённый правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны... федеральный государственный пожарный надзор осуществляется указанными подразделениями в режиме постоянного государственного контроля», — говорится в законе.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ликвидировали пожар на алюминиевом заводе.