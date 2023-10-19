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Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о постоянном государственном контроле за пожарной безопасностью на критически важных объектах.
Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«На объектах, входящих в утверждённый правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны... федеральный государственный пожарный надзор осуществляется указанными подразделениями в режиме постоянного государственного контроля», — говорится в законе.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ликвидировали пожар на алюминиевом заводе.

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