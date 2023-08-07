Собянин: предприятия Москвы в полтора раза увеличили выпуск игрушек за пять месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице почти в полтора раза увеличилось производство детских игр и игрушек в период с января по май 2023 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мэра.

Рост производства такой продукции фиксируют второй год подряд, отметил Собянин.

По его словам, выпуском детских товаров в городе занимаются около 60 крупных и средних компаний, а также многочисленные предприятия малого бизнеса.

«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», — уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня товаров для детей, которые при реализации облагаются по пониженной ставке НДС — 10%.