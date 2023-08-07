Собянин: предприятия Москвы в полтора раза увеличили выпуск игрушек за пять месяцев
Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мэра.
Рост производства такой продукции фиксируют второй год подряд, отметил Собянин.
По его словам, выпуском детских товаров в городе занимаются около 60 крупных и средних компаний, а также многочисленные предприятия малого бизнеса.
«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», — уточнил мэр.
Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня товаров для детей, которые при реализации облагаются по пониженной ставке НДС — 10%.