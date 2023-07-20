Узнать больше

В Госдуму внесли проект закона о снижении НДС до 10% на некоторые детские товары

Короткая ссылка
Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня товаров для детей, которые при реализации облагаются по пониженной ставке НДС — 10%.
В Госдуму внесли проект закона о снижении НДС до 10% на некоторые детские товары
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Согласно замыслу авторов, данная инициатива направлена на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, также она поможет семьям с детьми сэкономить.

В перечне указаны, в частности: детская мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пелёнки и т. д.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить