В Госдуму внесли проект закона о снижении НДС до 10% на некоторые детские товары

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня товаров для детей, которые при реализации облагаются по пониженной ставке НДС — 10%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Согласно замыслу авторов, данная инициатива направлена на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, также она поможет семьям с детьми сэкономить.

В перечне указаны, в частности: детская мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пелёнки и т. д.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.