«Возвращать средства не собирается»: состоялось первое заседание по иску детского ансамбля к мужу политолога Шульман

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск к Михаилу Шульману, мужу политолога Екатерины Шульман*, от детского хореографического ансамбля «Калинка» им. А.Н. Филиппова. Коллектив арендовал помещение в одном из особняков Москвы, но вскоре юные артисты оказались на улице — хозяин разорвал с ними договор аренды. При этом, как заявили RT представители Шульмана, возвращать выплаченные коллективом средства и возмещать убытки их клиент не собирается.

Как выяснил RT, гендиректор ансамбля «Калинка» Ирина Филиппова намерена вернуть 1,78 млн рублей. 1,4 млн рублей из этой суммы — то, что получил Шульман за аренду с учётом обеспечительного платежа, 72 тыс. рублей — аренда помещения для детей и костюмерной. Ещё 308 тыс. рублей — траты на судебные расходы.

«150 тыс. рублей мы потратили на юридическую компанию, которая занимается нашим вопросом. 50 тыс. ушли на консультативные вопросы с юристом, 80 тыс. были потрачены на независимых экспертов по исследованию норм техники безопасности и 28 тыс. — налог за судебный процесс», — уточнила Ирина Филиппова.

© Представлено Ириной Филипповой

Представители ответчика в беседе с RT заявили, что не согласны с позицией истцов. По их словам, в договоре было прописано, что арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с предупреждением арендатора за три месяца до ухода.

«Предмет иска не актуален, так как 18 июля было направлено уведомление о расторжении договора. На данный момент 90 дней истекли», — заявил в суде адвокат Михаила Шульмана.

При этом он подтвердил, что его клиент не собирается возвращать средства и платить неустойки ансамблю.

Далеки от нормы

Ранее RT рассказывал, что хореографический ансамбль «Калинка» заключил договор об аренде второго этажа в особняке на Бауманской, 24, с ИП Михаила Шульмана, однако, по словам арендатора, сразу после оплаты хозяин здания затеял ремонт: начал обустройство чердака и постройку лестницы к нему, фактически вынудив юных артистов покинуть помещение.

© Представлено Ириной Филипповой

По информации юриста Дарьи Шушкевич, представляющей интересы детского коллектива, в ремонте также нуждалось арендуемое помещение — для танцевального зала нужны были зеркала и специальное напольное покрытие. Но арендодатель, как утверждает Шушкевич, хотя на словах не был против обновления зала, на практике этому воспрепятствовал.

«Шульманы нам сказали, что они никак не помешают нам сделать ремонт. У них и у нас работы», — рассказала Шушкевич, после чего, добавляет она, заселил в это помещение рабочих и устроил там склад стройматериалов.

Как рассказала Филиппова, новая конструкция, которую возводил владелец здания, а также старая лестница в доме не были безопасными. Позже это подтвердили независимые эксперты по исследованию норм техники безопасности.

«На чердаке трубы в толстом слое пыли, повсюду строительный мусор и цементная пыль. Представьте себе, дети в купальниках и балетках поднимаются по лестнице из раздевалки в зал, ловят всю эту заразу», — отметила гендиректор «Калинки».



Также Филиппова обратилась в районную прокуратуру с просьбой проверить действия ИП Шульман на предмет нарушения закона.

По её словам, местное ведомство передало дело на городской уровень.

Следующее заседание назначено на 6 декабря. RT продолжит следить за процессом.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.