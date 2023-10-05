«Осколочные ранения получила женщина»: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области

Украинские вооружённые формирования утром 5 октября обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, в результате обстрела осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. Её доставили в больницу. При этом ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Суземка.

Утром в четверг, 5 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские вооружённые формирования обстреляли город Рыльск кассетными боеприпасами.

«Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Также Старовойт сообщил, что в результате обстрела были повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Вдобавок обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются сапёры.

«Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте повреждённого имущества», — подчеркнул губернатор.

Как сообщили в Следственном комитете России, сотрудники ведомства будут расследовать очередные преступления ВФУ в Курской области. «Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области, в результате чего произошли отключения электричества.

Наряду с этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле посёлка Суземка.

«Украинские террористы обстреляли посёлок Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он в своём Telegram-канале.

Также на russian.rt.com Повреждено несколько жилых домов: в Брянской области заявили об обстреле ВСУ посёлка Климово кассетными боеприпасами

Два последних дня Брянская область подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые использовали кассетные боеприпасы.

3 октября был обстрелян посёлок Климово. Никто не пострадал, однако частичные повреждения получили более 50 жилых домовладений и хозпостроек.

4 октября ВСУ обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области. Позднее Александр Богомаз привёл данные о повреждениях.

«В Погарском районе повреждено десять домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП», — отмечал губернатор.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим продолжает хладнокровно обстреливать гражданское население, города и сёла на территории РФ.

«Украинские боевики не стесняются применять поставленные Западом тяжёлое вооружение, кассетные боеприпасы и ударные беспилотники против мирных жителей. Их циничные действия приводят не только к гибели ни в чём не повинных людей, но и к разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, детские сады», — говорила она в ходе брифинга.

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По её словам, российские правоохранительные органы в постоянном режиме фиксируют все преступления киевского режима.

«Российские суды на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против гражданского населения. Говорим о том, что эта работа ведётся, и она будет продолжена. Никто её не будет оставлять. Что-то будет реализовано сейчас, а что-то — в длительной перспективе», — сказала Захарова.

Добавим, что власти США считают, что украинская армия использует американские кассетные бомбы правильным образом.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, ссылаясь на слова чиновников Пентагона, украинские войска используют кассетные боеприпасы «именно так, как следует».

«Мне неизвестно о каких-либо свидетельствах того, что гражданское население пострадало в результате их применения», — говорил он.