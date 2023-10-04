«Снаряд прилетел во двор»: двое детей пострадали от обстрела ВСУ во время прогулки
04 октября 2023
RT

«Снаряд прилетел во двор»: двое детей пострадали от обстрела ВСУ во время прогулки

04 октября 2023 | 19:02

В ДНР приговорили к 16 годам колонии боевика нацбатальона «Азов»

04 октября 2023 | 18:55

В ДНР офицер ВСУ получил 26 лет тюрьмы за приказ о расстреле гражданского

04 октября 2023 | 15:08

СК возбудил дело по факту работы в России нежелательных украинских организаций

04 октября 2023 | 13:11

СК начал расследование из-за видео, на котором боевики ВСУ задушили пленного 

04 октября 2023 | 12:18

В ЛНР приговорили к 20 годам тюрьмы сапёра ВСУ за минирование жилых домов

03 октября 2023 | 18:24

В ДНР украинский морпех приговорён к 24 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя

03 октября 2023 | 14:16

Обстреливавшим жилые дома боевикам «Азова» вынесен приговор

03 октября 2023 | 09:12

СК заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в атаках БПЛА на Россию

02 октября 2023 | 17:46

В ДНР приговорили солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за расстрел военнопленного

30 сентября 2023 | 20:25

Военный эксперт Дандыкин: планы Киева по захвату ЗАЭС — «убийственное дело»

19 июля 2019 года украинские военные обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Под обстрел попали жилые кварталы, пострадали мирные жители, в том числе двое детей, рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

По словам омбудсмена, ЧП произошло в квартале «40 лет Победы». Обстрел ВСУ начался, когда многие жители гуляли во дворах со своими детьми.

«Снаряд прилетел прямо во двор», — сказала Инна Швенк.

В результате 14-летняя Милана Клещенко получила ранение правой кисти, а четырёхлетняя Оля Дырдина — ранения головы и века. Травмы также получили мать Оли и её бабушка.

Пострадавших удалось оперативно доставить в больницу, где им была оказана медицинская помощь. 