«Снаряд прилетел во двор»: двое детей пострадали от обстрела ВСУ во время прогулки

19 июля 2019 года украинские военные обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Под обстрел попали жилые кварталы, пострадали мирные жители, в том числе двое детей, рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

По словам омбудсмена, ЧП произошло в квартале «40 лет Победы». Обстрел ВСУ начался, когда многие жители гуляли во дворах со своими детьми.

«Снаряд прилетел прямо во двор», — сказала Инна Швенк.

В результате 14-летняя Милана Клещенко получила ранение правой кисти, а четырёхлетняя Оля Дырдина — ранения головы и века. Травмы также получили мать Оли и её бабушка.

Пострадавших удалось оперативно доставить в больницу, где им была оказана медицинская помощь.