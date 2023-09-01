«Для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось»: в МВД разъяснили порядок установки гаджетов на лобовое стекло

Вступившие в силу 1 сентября нормы не означают запрета на использование в автомобилях видеорегистраторов, если это оборудование не мешает обзорности водителя. Так в МВД прокомментировали ряд публикаций в СМИ о списке неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация машины. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт об актуализации законодательства, для обычного автомобилиста заметных изменений не произойдёт.

В МВД России разъяснили порядок требований к водителям в рамках списка неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, передаёт «МВД МЕДИА».

В частности, в ведомстве подчеркнули, что 1 сентября не вводился запрет на использование видеорегистраторов.

Как напомнили в МВД, положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещалась при установке на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзорность, действовало и прежде.

Отмечается, что это требование не касается зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесённых или встроенных в стёкла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Пояснение ведомства приурочено ко вступлению в силу изменений в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Как отметили в пресс-службе министерства, целью нововведений является актуализация и гармонизация списка неисправностей с положениями технического регламента Таможенного союза.

Как подчеркнули в ведомстве, в итоговый перечень включены только те пункты, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств.

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«Для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту при его участии в дорожном движении, за исключением отдельных особенностей», — пояснили в МВД.

В то же время в пресс-службе министерства подробно остановились на требованиях к ряду видов оснащения автомобиля. В частности, в ведомстве отметили, что установлен запрет на эксплуатацию автомобилей с шинами не по сезону, а также с неисправной антиблокировочной системой тормозов (если она предусмотрена конструкцией машины).

Кроме того, на автомобилях с газобаллонным оборудованием (ГБО) на каждый баллон должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем. Наряду с этим не допускается утечка газа, использование газовых баллонов с истёкшим сроком их периодического освидетельствования и нарушение креплений системы ГБО.

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Помимо прочего, с 1 сентября установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на эксплуатацию такого транспорта при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне.

Ряд существовавших ранее требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, исключены из перечня. Речь идёт о необходимости для водителя иметь при себе медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Наряду с этим в МВД отметили, что обнаружение на автомобиле неисправностей из перечня не означает полный запрет движения, за исключением ряда случаев.

Ехать дальше нельзя при выявлении неисправностей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе автопоезда, а также в случае негорящих фар и задних габаритных огней в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также в ситуациях, когда во время снегопада или дождя не работает очиститель стекла с водительской стороны.

В случае обнаружения перечисленных неисправностей движение транспорта до их устранения запрещено. В остальных ситуациях водитель может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков также отметил, что речь не идёт о полностью новых требованиях.

«Как раньше нельзя было ездить с неисправной тормозной системой или рулевой системой, или с предметами, которые загораживают обзорность, или если все шины зимние нешипованные, а одна шипованная, так и сейчас нельзя», — отметил он в беседе с RT.

По его словам, постановление правительства позволило структурировать существовавшие нормы.