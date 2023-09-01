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В Госдуме призвали значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил значительно ужесточить наказание за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.
В Госдуме призвали значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам
  • Gettyimages.ru
  • © kadmy

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — подчеркнул Милонов.

Прежде всего, по его словам, речь идёт о пресловутых «обочечниках».

Как пояснил депутат, именно такие водители являются «подлинными архитекторами длительных заторов и пробок».

«Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — говорится в обращении.

В частности, наказанием мог бы стать временный запрет на использование транспортного средства или повышенный денежный штраф, предложил парламентарий.

Ранее Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности по образцу ОСАГО.

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