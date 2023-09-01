В Госдуме призвали значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам
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«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — подчеркнул Милонов.
Прежде всего, по его словам, речь идёт о пресловутых «обочечниках».
Как пояснил депутат, именно такие водители являются «подлинными архитекторами длительных заторов и пробок».
«Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — говорится в обращении.
В частности, наказанием мог бы стать временный запрет на использование транспортного средства или повышенный денежный штраф, предложил парламентарий.
Ранее Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности по образцу ОСАГО.