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С 1 сентября в России запрещено размещать гаджеты на лобовом стекле машины

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С 1 сентября в России вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору водителя, сообщает РБК.
С 1 сентября в России запрещено размещать гаджеты на лобовом стекле машины
  • Gettyimages.ru

В постановлении правительства отмечается, что использование автомобиля запрещено при установке затрудняющих видимость с места водителя предметов.

Также сообщается, что в перечень разрешённых предметов не входят, в частности, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора.

Ранее газета «Известия» сообщала, что НАС просит МВД изменить правила регистрации транспортных средств и обязать продавцов автомобилей информировать о сделке представителей Госавтоинспекции.

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