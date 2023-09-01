С 1 сентября в России запрещено размещать гаджеты на лобовом стекле машины
- Gettyimages.ru
В постановлении правительства отмечается, что использование автомобиля запрещено при установке затрудняющих видимость с места водителя предметов.
Также сообщается, что в перечень разрешённых предметов не входят, в частности, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора.
Ранее газета «Известия» сообщала, что НАС просит МВД изменить правила регистрации транспортных средств и обязать продавцов автомобилей информировать о сделке представителей Госавтоинспекции.