Предотвращена попытка киевского режима совершить теракт: в МО РФ заявили о пресечении атаки трёх БПЛА на Москву

Киев предпринял попытку нанести удар по объектам в Москве с применением трёх беспилотников самолётного типа, заявили в Минобороны России. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе, ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». В оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.

В Минобороны России заявили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолётного типа в Москве.

По данным оборонного ведомства, два из атаковавших столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил, что средства ПВО сбили один беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити», а третий аппарат был уничтожен в районе Химок.

Позднее он уточнил, что в результате инцидента в «Москва-Сити» поблизости выбито несколько стёкол.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре «Сити» на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», — написал мэр в Telegram.

В свою очередь, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин также рассказал, что при атаке БПЛА в регионе никто не пострадал, но зафиксированы повреждения имущества.

«В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами», — написал он в Telegram.

В свою очередь, в Росавиации заявили, что по состоянию на 08:00 мск все столичные аэропорты и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме после введения ограничений полётов гражданских судов.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолёта. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что в период временного ограничения на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ещё одна попытка атаки БПЛА на объекты в Московском регионе была зафиксирована ночью 22 августа. По данным МО, два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Кроме того, в течение дня 21 августа в Минобороны РФ сообщили как минимум о четырёх попытках Киева провести террористические атаки с применением беспилотников. Так, около 06:50 один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района.

В 08:16 ещё один БПЛА самолётного типа был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Наряду с этим в ночь на воскресенье, 20 августа, украинские беспилотники также пытались осуществить атаку на объекты в Московском регионе около 04:00 мск. Как заявили в МО, дежурные силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы.

Как уточнили в оборонном ведомстве, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.

Ещё об одной попытке атаки беспилотниками в Московском регионе сообщалось днём 19 августа. По данным оборонного ведомства, летательный аппарат был своевременно обнаружен дежурными силами ПВО, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населённым пунктом Путилково городского округа Красногорск.