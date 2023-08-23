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Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме

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Все аэропорты Москвы работают в штатном режиме на фоне уничтожения БПЛА в районе Москва-Сити.
Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме
  • РИА Новости

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сообщили в Росавиации.

Уточняется, что на период временного ограничения на приём и отправку рейсов были приняты все меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник попал в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».

Собянин также заявил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА.

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