Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Все аэропорты Москвы работают в штатном режиме на фоне уничтожения БПЛА в районе Москва-Сити.

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сообщили в Росавиации.

Уточняется, что на период временного ограничения на приём и отправку рейсов были приняты все меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник попал в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».

Собянин также заявил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА.