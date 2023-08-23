Обломки БПЛА повредили частный дом и нежилое здание в Химках
«В результате падения обломков БПЛА произошло повреждение частного дома, также обнаружено повреждение стены нежилого здания на Спортивной улице», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в доме частично рухнула крыша и выбило стёкла.
По данным экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.
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