Содействовала украинским вооружённым формированиям: в ЛНР задержали передававшую на Украину данные о ВС РФ женщину

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР гражданку Украины, которая занималась сбором и передачей данных о местах дислокации Народной милиции и Вооружённых сил РФ. По данным ведомства, она оказывала содействие вооружённым формированиям Украины с августа 2022 года. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике пресекли противоправную деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины, передававшей ВСУ сведения о дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ЛНР.

Как установили в ведомстве, женщина с августа 2022 года «с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины» собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые в дальнейшем передала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации.

«Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в её отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж». В настоящее время фигурантка задержана. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в ЛНР задержали гражданина Украины, который с октября 2022 года собирал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил РФ, после чего передавал их спецслужбам иностранного государства для использования против безопасности России. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

В тот же день стало известно, что в Херсонской области был задержан за шпионаж 54-летний гражданин Украины. Мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера. Речь идёт о местах дислокации военной техники и личного состава российских вооружённых сил.

Кроме того, в Псковской области была пресечена попытка шпионажа в интересах спецслужб Украины со стороны жителя Днепропетровска. Задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года. Ему был закрыт въезд в Россию до 2053 года.

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В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который разместил в одном из мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении участников СВО. У него изъяли средства связи и компьютерную технику. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

16 августа пограничники ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны РФ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Четыре диверсанта были уничтожены, на месте боестолкновения найдены иностранное оружие, взрывные устройства, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».

Кроме того, на этой неделе в Красноярском крае на территории закрытого административно-территориального образования Зеленогорск был предотвращён террористический акт. Сотрудники ФСБ задержали двух сторонников идеологии запрещённой в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*, которые планировали подорвать станции связи.

«Таким образом мужчины намеревались препятствовать рассылке Министерства обороны РФ посредством интернет-приложения «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан России, подпадающих под мобилизацию», — указывали в ФСБ.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».



* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Самарского областного суда от 16.06.2022.