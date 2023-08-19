В ЛНР задержали женщину, передававшую данные о ВС России на Украину
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР.
По данным спецслужб, женщина собирала сведения о войсках с августа 2022 года и передавала их «иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации».
Возбуждено уголовное дело по статье УК России о шпионаже, фигурантка задержана.
Ранее сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже.
Также УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.