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В ЛНР задержали женщину, передававшую данные о ВС России на Украину

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В ЛНР задержали гражданку Украины, которая занималась сбором и передачей данных о местах дислокации российских войск и Народной милиции республики.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР.

По данным спецслужб, женщина собирала сведения о войсках с августа 2022 года и передавала их «иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по статье УК России о шпионаже, фигурантка задержана.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

Также УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.

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