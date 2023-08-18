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ФСБ пресекла контрабандный вывоз янтаря из Калининградской области

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Федеральная служба безопасности России пресекла попытку контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.
ФСБ пресекла контрабандный вывоз янтаря из Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, ФСБ задержала двух россиян, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря.

По предварительным данным, стоимость товара оценивается в более чем 5 млн рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ задержали двух мужчин, которые незаконно добывали водные биологические ресурсы на Сахалине.

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