ФСБ пресекла контрабандный вывоз янтаря из Калининградской области

Федеральная служба безопасности России пресекла попытку контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, ФСБ задержала двух россиян, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря.

По предварительным данным, стоимость товара оценивается в более чем 5 млн рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ задержали двух мужчин, которые незаконно добывали водные биологические ресурсы на Сахалине.