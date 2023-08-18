ФСБ пресекла контрабандный вывоз янтаря из Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, ФСБ задержала двух россиян, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря.
По предварительным данным, стоимость товара оценивается в более чем 5 млн рублей.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ задержали двух мужчин, которые незаконно добывали водные биологические ресурсы на Сахалине.