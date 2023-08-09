«Версия о беспилотнике не подтверждается»: что известно о взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на складе, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода, произошёл взрыв. По последним данным, пострадали 45 человек, шестеро из них находятся в реанимации. При этом под завалами ещё могут находиться люди, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств.

Утром в среду, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде Московской области произошёл взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 45 человек. Также были повреждены четыре социальных учреждения (спорткомплекс «Луч», 19-я и 21-я школы и Сергиево-Посадский колледж) и около 20 многоквартирных домов.

«На данный момент 45 человек обратились в нашу центральную районную больницу. 17 человек находятся в стационаре, кто-то обращался в травмпункт, но ввиду лёгких ранений ушёл домой. Шесть человек находятся в реанимации (за две жизни врачи борются)», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, версия об атаке беспилотником территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается. При этом он уточнил, что под завалами ещё могут находиться люди.

«Минимум 12 часов займёт работа по разбору завалов», — пояснил губернатор.

Говоря о Загорском оптико-механическом заводе, Воробьёв подчеркнул, что на этом заводе уже давно производят пиротехнику, а эпицентр взрыва находился в месте сборки.

Ранее в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья писал, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40 × 40 м. По его словам, речь идёт о складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Как сообщили местные власти, источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний.

«Причина взрыва — в нарушении технологических процессов», — подчеркнул депутат Госдумы, председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств взрыва на складе пиротехнических изделий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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«В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении.

Слова очевидцев

В культурном центре «Наследие», который находится рядом с Загорским оптико-механическим заводом, рассказали RT подробности взрыва в Сергиевом Посаде.

«Мы рядом, соседнее здание. У нас тоже здание немного пострадало, потому что волна взрыва была сильная очень. У нас вышибло стёкла в некоторых окошках... Волна была прямо конкретная. Посыпался пепел с ЗОМЗ», — рассказала сотрудница центра.

В свою очередь, работники одной из ветеринарных клиник рассказали RT, что слышали взрыв, но здание не покидали:

«Электричество у нас не выключалось, слава богу, потому что мы оперируем прямо сейчас животных. Взрыв слышали, но окна у нас целы, просто из здания пока стараемся не выходить, а так работаем в обычном режиме», — пояснили они.

RT также поговорил с местными жителями. Так, мужчина, проживающий в доме на Инженерной улице рядом с ЗОМЗ, заявил, что слышал два взрыва:

«Слышно было везде, но окна у нас целы, 15-й этаж. Там действительно был склад с пиротехникой, но до этого дня взрывов не припомню», — сказал он.

Ещё одна местная жительница добавила, что услышала взрыв, пока спала в наушниках: «Подскочили и я, и моя подруга. Увидев огроменный столб дыма, мы, естественно, начали узнавать, что произошло. Время было примерно 10:43, начали обзванивать своих всех... Взрыв был слышен в Александрове».