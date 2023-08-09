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В центре «Наследие» рассказали подробности взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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Анастасия Румянцева
В культурном центре «Наследие», который находится рядом с Загорским оптико-механическим заводом (ЗОМЗ), рассказали RT подробности взрыва в Сергиевом Посаде.
В центре «Наследие» рассказали подробности взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости

«Мы рядом, соседнее здание. У нас тоже здание немного пострадало, потому что волна взрыва была сильная очень. У нас вышибло стёкла в некоторых окошках... Волна была прямо конкретная. Посыпался пепел с ЗОМЗ», — рассказала сотрудница центра.

Ранее власти Сергиева Посада объявили эвакуацию на Загорском оптико-механическом заводе на фоне прозвучавшего взрыва в городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что будет на месте происшествия в ближайшее время.

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