В центре «Наследие» рассказали подробности взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
- РИА Новости
«Мы рядом, соседнее здание. У нас тоже здание немного пострадало, потому что волна взрыва была сильная очень. У нас вышибло стёкла в некоторых окошках... Волна была прямо конкретная. Посыпался пепел с ЗОМЗ», — рассказала сотрудница центра.
Ранее власти Сергиева Посада объявили эвакуацию на Загорском оптико-механическом заводе на фоне прозвучавшего взрыва в городе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что будет на месте происшествия в ближайшее время.