Узнать больше

В Сергиевом Посаде объявили эвакуацию из-за взрыва

Короткая ссылка
Власти Сергиева Посада объявили эвакуацию на фоне прозвучавшего взрыва в городе.
В Сергиевом Посаде объявили эвакуацию из-за взрыва
  • РИА Новости

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — говорится в сообщении горадминистрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что будет на месте происшествия в ближайшее время.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении попытки террористической атаки киевского режима беспилотниками по российской столице.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить