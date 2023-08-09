В Сергиевом Посаде объявили эвакуацию из-за взрыва

Власти Сергиева Посада объявили эвакуацию на фоне прозвучавшего взрыва в городе.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — говорится в сообщении горадминистрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что будет на месте происшествия в ближайшее время.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении попытки террористической атаки киевского режима беспилотниками по российской столице.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.