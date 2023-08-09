Дал признательные показания: в Крыму задержали россиянина, совершившего подрыв газопровода по заданию спецслужб Украины

Силовики задержали в Крыму гражданина РФ, совершившего в июне 2023 года подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ. У мужчины изъяли 2 кг пластичной взрывчатки иностранного производства «С-4», два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд. По данным ведомства, злоумышленник был завербован сотрудниками спецслужб Украины в июне 2022 года, после чего прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым.

В Крыму задержан гражданин РФ, 1980 года рождения, причастный к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года он осуществил подрыв газопровода в посёлке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник. В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства «С-4», массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», — говорится в сообщении.

В спецслужбе установили, что мужчина был завербован сотрудниками спецслужб Украины в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области, после чего он прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастности к иным преступлениям на территории Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Также было опубликовано видео с допросом задержанного, в ходе которого он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.

«22-го числа ночью сходил на тайник, взял всё, что надо мне, пошёл на это место, установил заряд. Отошёл метров 100 — и с кнопки сработало (СВУ. — RT). После чего пошёл назад, спрятал эту кнопку в тайник, отписал, что всё сделал. На что мне написали: «Молодец, слышно было и тут», — сказал мужчина.

Напомним, что 23 июня вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщал о повреждении газопровода в посёлке Кортеиз, тогда временно без газа осталось около 500 абонентов.

Противодействие украинской преступной деятельности

7 августа в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на территории детской площадки в Новой Каховке. Было обнаружено СВУ на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, его деактивировали с использованием робототехнического сапёрного комплекса.

Также по теме «Организовывал незаконные акции»: ФСБ задержала в Казани сторонника украинского нацформирования В Казани задержан 29-летний местный житель по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования....

4 августа в силовом ведомстве сообщили о предотвращении серии терактов в отношении сотрудников администрации и правоохранительных органов Запорожской области. Был задержан гражданин Украины, деятельность которого координировали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В этот же день в Херсонской области была пресечена деятельность пособников ВСУ (двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения), передававших информацию о Вооружённых силах РФ в зоне СВО. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Также 4 августа был задержан 29-летний житель Казани, участвовавший в деятельности террористического украинского формирования. Он по заданию кураторов изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма.

2 августа силовики задержали жителя Тамбовской области, который намеревался вступить в ряды ВСУ для участия в военных действиях против Вооружённых сил РФ. Он инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины и был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда на украинскую территорию через Турцию.

В тот же день был предотвращён теракт в Армавире. Силовиками был задержан местный житель, собиравшийся подорвать СВУ на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.