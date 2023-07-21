«Такие задачи нам по плечу»: пилота из Башкирии наградили за спасение коллег из лесного пожара

5 июля в Авзянском лесничестве Белорецкого района вспыхнул лесной пожар. RT узнал подробности эвакуации спасателей из кольца огня. В тушении принимали участие 267 человек и было задействовано 57 единиц техники, включая вертолёт Ка-32А11ВС. Однако из-за смены погоды 11 июля 24 спасателя оказались в огненной ловушке на вершине горы.

Лесной пожар в Авзянском лесничестве Белорецкого района вспыхнул 5 июля 2023 года. На его тушение отправили 267 человек и 57 единиц техники. 8 июля к тушению пожара подключили пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС. Но 11 июля ситуация усложнилась.

Как рассказал RT первый заместитель председателя Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан Кирилл Первов, в один момент сменился ветер и пожар перешёл с низового на верховой. 24 спасателя оказались заблокированы кольцом огня на одной из вершин горы.

«Они тушили пожар ранцевыми огнетушителями. Одна из групп увидела, что резко начал меняться ветер, и решила спуститься в безопасную зону, но они оказались отрезаны от путей отхода и запросили помощь по рации. Помочь им мог только вертолёт, — рассказывает RT Первов. — В этой зоне было достаточно сильное задымление, поэтому экипажу приходилось лететь вслепую. Когда вертолёт приблизился, спасатели подали сигнал ракетницей, и в течение получаса экипаж в два рейса вывез их из ловушки».

По словам Первова, такую эвакуацию им пришлось проводить впервые и наибольший героизм в этой ситуации проявил пилот спасательного вертолёта Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан Виталий Дорошин.

© Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан

Сам Дорошин говорит, что подвига он не совершал, а просто выполнял свою работу.

«Я бы не стал называть это подвигом, мы же, помимо пожаротушения, занимаемся ещё и поисково-спасательными работами», — рассказывает RT Дорошин.

Он отмечает, что при первом подлёте к заблокированным пожарным экипаж не знал, есть ли на вершине место для посадки.

«В условиях задымлённости сложно было их найти, — вспоминает пилот. — Они выходили на связь по радиостанции и по командам от земли наводили нас. Сначала хотели применить лебёдку, то есть эвакуировать в режиме висения, но это было бы очень долго и сложно в условиях задымлённости и с учётом того, что линия огня была довольно-таки близко. После этого осмотрели предполагаемое место посадки вертолёта — площадка достаточно сложная, но у нас получилось выполнить безопасную посадку. Молодцы и сами спасатели, что сориентировались, спилили несколько маленьких кустов-деревьев, которые мешали вертолёту».

© Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан

По словам Дорошина, после посадки экипаж оценил обстановку и принял решение разделить спасателей на две группы и вывезти рейсами по 12 человек.

«Там горы хоть и невысокие, где-то до 1 тыс. м примерно, им деваться некуда было. За два рейса эвакуировали их оттуда, второй рейс выполнили уже без сигнальной ракеты, но в условиях задымлённости, они нам подсказали ещё дополнительно, где находятся, — вспоминает Дорошин. — Экипаж подготовлен был к такому виду работ, в том числе в горной местности. Мы выполнили свою работу — помогли людям. Как выяснилось потом, спасли. Переживали уже потом все вместе на земле».

Пилот отмечает, что успешно выполненная операция — заслуга всего экипажа.

«Это большая заслуга и второго пилота, и бортмеханика, — говорит Дорошин. — Бортмеханик непосредственно руководил всей эвакуацией, в частности загрузкой и выгрузкой после приземления, участвовал в подборе площадки, чтобы не было препятствий. Без команды я бы там ничего не сделал однозначно. Что касается меня, не сказать, что это привычная ситуация, потому что я поисково-спасательными операциями только в комитете начал заниматься, я бы сказал, что это один из дебютов в реальных условиях. Так что такие задачи, возлагаемые на нас комитетом, нам по плечу».

40-летний Дорошин летает полжизни. Начинал работать в 2003 году пилотом в гражданской авиации, затем был лётчиком-испытателем на Кумертауском авиационном производственном предприятии. С января 2022 года стал пилотом-инструктором вертолёта Ка-32 в транспортном авиационном центре. За 20 лет в гражданской авиации Дорошин налетал более 4 тыс. часов, помимо 750 часов на испытательных полётах.

«Я на лётной работе с 2003 года. Конечно, мне нравится. В планах и дальше продолжать летать, приносить пользу республике», — говорит пилот.

© Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан

17 июля на совещании у главы республики Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан представил экипаж к награде. Окончательно потушить пожар площадью 1664 га удалось 16 июля.