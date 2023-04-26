«Такого у нас ещё не было»: RT пообщался с жителями уральской Сосьвы, где сотни жителей остались без домов из-за пожара

Следственный комитет РФ расследует два уголовных дела по факту крупного пожара в посёлке Сосьва Свердловской области, в результате которого сгорело более 110 домов, один человек погиб, ещё один пропал без вести. Кроме того, полностью уничтожена исправительная колония: заключённых эвакуировали, а некоторые сотрудники ФСИН остались без жилья. Местные жители говорят, что пламя пришло с одной из лесопилок. RT пообщался с пострадавшими и хозяевами пилорам, чтобы выяснить, что происходит в посёлке.

Следственный комитет расследует два уголовных дела в связи с крупным пожаром в посёлке Сосьва Свердловской области, в результате которого сгорело более 110 домов.

По данным ведомства, как минимум один человек погиб — его тело обнаружили в одном из уничтоженных огнём домов. Кроме того, как сообщили RT в администрации Сосьвинского городского округа, ещё один человек пропал без вести.

Возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и о возможной халатности должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в пожароопасный период (ст. 293 УК РФ).

Колония сгорела дотла

Пожар, который начался 25 апреля, уничтожил около 120 домовладений, без жилья остались не меньше 300 человек, 111 из них — дети. Около 1,2 тыс. строений удалось спасти. Как рассказали RT местные жители, в посёлке выгорели целые улицы.

Помимо жилых домов, пострадали ЛЭП и трансформаторы: 1,4 тыс. жителей остались без электричества. Также пламя уничтожило восемь вагонов с пиломатериалами, повреждена инфраструктура РЖД, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Кроме того, в посёлке полностью сгорел объект ФСИН — лечебно-исправительное учреждение №23. Из-за пожара эвакуировали больше 200 осуждённых. Местные жители опубликовали в сети видео, на котором сотрудники ФСИН ведут заключённых по дороге, в руках они несут пакеты с вещами.

Сотрудник ЛИУ-23, который был на работе, когда начался пожар, рассказал RT, что заключённых уже эвакуировали в другие учреждения. Как минимум пять сотрудников остались без жилья.

«Сами сотрудники остались без служебных квартир, домов. Знаю, что у пятерых дома сгорели. Пока что палаточный мини-городок на стадионе разместили, власти сказали, что будут решать вопрос с жильём и компенсацией», — рассказал мужчина.

Директор ФСИН РФ уже распорядился выплатить сотрудникам колонии, которые остались без жилья, неотложную материальную помощь в размере 300 тыс. рублей. Также будет проведена оценка причинённого им ущерба.

RT

По словам собеседника RT, пожар на территории колонии начался около 13:00 25 апреля, а уже через час пламя было таким мощным, что «бесполезно было что-то делать».

«Огонь пришёл со стороны пилорам — там мусор сжигают, возможно, оттуда. Прямо очаг выскочил — и сразу на колонию. Такого большого пожара у нас ещё не было. Тут все друг друга знают, чтобы намеренно вредить — тут такого нет: если кто-то что-то сделает, сразу вычислят. Видимо, на пилораме сжигали много мусора, плюс ветрище сильный, могло разнести этот горящий мусор», — сказал сотрудник учреждения.

Пламя пришло с лесопилок?

Местные жители, с которыми пообщался RT, также предполагают, что пламя пришло с пилорам, где сжигали горбыли и обрезки. В Сосьве есть две лесопилки, одной из них владеет Натиг Мамедов, а второй — Натиг Мамедалиев.

По словам жителей посёлка, Мамедов раньше был начальником отдела охраны в местной ЛИУ. На его предприятии работали около 20 человек. После пожара в СМИ появилась информация, что Мамедов якобы скрылся из Сосьвы.

«Мы с мужем своими глазами видели, что у него горит. В посёлке тогда ещё не было даже огня. Мы ещё его спросили, вызвал ли он пожарных, но он ничего внятного ответить не смог. Звонил в МЧС лично мой муж. Сейчас (хозяина пилорамы. — RT) уже целый день никто не видел, не знаем, где он», — заявила RT местная жительница.

RT

Сам Мамедов в беседе с RT сказал, что уехал только за медикаментами и уже направляется обратно. Предприниматель утверждает, что пожар начался не на его территории, а на соседней пилораме. По его словам, у него сгорело имущество на 150 млн рублей.

«Возможно, жгли горбыль (на ближайшей лесопилке. — RT), огонь пришёл оттуда, мы с моими работниками тушили его своими силами. Но было уже поздно... Никаких обвинений мне не озвучивали», — сказал Мамедов.

В свою очередь, хозяин второй пилорамы Натиг Мамедалиев рассказал RT, что пожар в Сосьве начался с двух сторон: со стороны кладбища, где находится пилорама Мамедова, и рядом с колонией.

«У нас есть бывшая лесопильная биржа, которая раньше принадлежала колонии. Она лет десять как заброшена. Там тоже начался пожар и пламя пошло по посёлку с двух сторон. Может быть, это был поджог, я точно не знаю», — сказал Мамедалиев. По словам бизнесмена, его лесопилка сгорела дотла.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара могло стать сжигание опилок с нарушением техники безопасности на местной лесопилке.

«Обдавало жаром, как на сковородке»

Сейчас пожар в Сосьве локализован на площади 9 тыс. кв. м. Как сообщили в МЧС, огонь быстро распространился из-за сухой растительности и сильного ветра с порывами до 20 м/с. Кроме того, тушение осложняет дальнее расположение водоёмов. К работам по борьбе с огнём привлекли вертолёты и два пожарных поезда.

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала, что её семья чудом смогла отстоять своё жильё, хотя соседний дом сгорел полностью.

«Я была в эпицентре пожара. Мне позвонила дочь и попросила забрать внука — огонь уже подбирался к ним. Я бежала сломя голову: с одной стороны дороги горели дома, с другой — магазин. Меня обдавало жаром, как на сковородке. В итоге мы отстояли его: зять сел на трактор и начал всё, что горело рядом, сдвигать в сторону», — рассказала женщина.

Её дочь работала в колонии и теперь переживает, что осталась без работы.

RT

Власти Свердловской области обещают, что в ближайшее время пострадавшим выплатят первую обязательную выплату в размере 10 тыс. рублей. Затем муниципальная комиссия будет определять ущерб каждой семьи, решать вопрос с выплатами и восстановлением домов.

Минздрав региона обеспечивает переезд для жителей Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и лёгких, а также беременных женщин в медучреждения Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Из-за пожара воздух в населённом пункте сильно задымлён, людям тяжело дышать.

В районном культурно-спортивном комплексе Сосьвы волонтёры уже открыли пункт сбора помощи для погорельцев.

«Мы не считаем людей, кто приходит за помощью, — их очень много. Людям нужно буквально всё: детские вещи, предметы первой необходимости», — рассказали RT добровольцы.

Сейчас все жители, лишившиеся домов, временно разместились у родственников. Ещё трём семьям предоставили гостиницу для временного размещения, отметили в администрации Сосьвинского городского округа.