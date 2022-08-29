«Серьёзно продвинулись в тушении»: как идёт борьба с пожарами в Рязанской области

Масштабные природные пожары в Рязанской области удалось взять под контроль, а в ближайшие дни в регион должны прийти долгожданные дожди. Эвакуированным жителям населённых пунктов, оказавшихся в зоне соприкосновения с очагами возгорания, уже разрешили вернуться домой. Корреспондент RT побывал в Рязанской области и посмотрел, как проходит операция по борьбе с огнём.

Под конец лета Москву накрыл едкий смог. В последний раз такая сильная дымка в течение столь долгого времени была над столицей в 2010 году. Как и 12 лет назад, причиной стали природные пожары — горят леса в Рязанской области. По последним сводкам, пожары удалось локализовать, кроме того, в регион идут долгожданные дожди, но борьба с задымлением всё ещё продолжается.

«Серьёзно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки. Продолжается работа на восточной кромке, ведётся плановый отжиг для профилактики распространения огня. Увеличение площади, пройденной огнём, происходит за счёт планового отжига. Всего за время тушения проложено свыше 100 км минерализованных полос шириной от 6 до 40 м. Совершено больше 3,1 тыс. вылетов, сброшено почти 24 тыс. т воды. Начали сокращать группировку личного состава и техники, в том числе авиации», — заявил врио губернатора области Павел Малков.

Из-за огня несколько населённых пунктов пришлось эвакуировать, сейчас их жителям разрешили вернуться домой. Незадолго до этого корреспондент RT посетил Рязанскую область и посмотрел, как проходит борьба со стихией.

«Рыбу вертолёты распугали»

Общая площадь пожара в регионе, по последним данным, составила порядка 20 тыс. га. Пламя добралось не только до земель лесного фонда, но и до особо охраняемых природных территорий, в частности Мещёрского национального парка. Раньше сюда часто приезжали отдохнуть на природе, но после того, как в области объявили режим ЧС, местным жителям рекомендовали воздержаться от походов в лес.

Вдоль реки Пра и на полянах появились армейские палатки и полевые кухни. Вокруг стоит техника — большие КамАЗы и машины повышенной проходимости, а иначе в лес не пробраться. Поодаль — с десяток карет скорой помощи.

Тут же пожарные экипажи, водополивные машины, большие бензовозы, яркие надписи «Огнеопасно» на которых особенно бросаются в глаза на фоне густого дыма, идущего из леса. Есть даже машины каршеринга, на которых на борьбу с огнём прибыли добровольцы. В воздухе гудят пожарные вертолёты.

Своя работа кипит в штабе, где развёрнуты мобильные аналитические центры. Здесь происходит координация всех сил. Необходимо распределить ресурсы, наметить цели для пожарных.

В это же время в двух шагах от штабной палатки решил попытать счастья мужчина со спиннингом — раньше река считалась хорошим местом для рыбалки. Вокруг него собираются зрители и начинают давать советы. «Рыба, конечно, тут до сих пор есть, но вертолёт распугал», — уверяет мужчина, пока по реке идёт крупная рябь от лопастей при заходе на посадку.

Студенты с огнетушителями

В борьбе с лесными пожарами в Рязанской области были задействованы более 9,5 тыс. человек и 2,6 тыс. единиц спецтехники, включая 18 самолётов и вертолётов. Почему пожар было тяжело остановить даже с таким количеством ресурсов, сразу понимаешь, когда оказываешься на месте: через лес идут небольшие песчаные тропы, в которых легко вязнут даже мощные машины, и, чтобы пробраться к очагу возгорания, приходится прорубать просеки и даже высаживаться на парашютах.

При этом из-за сухой и жаркой погоды сохранялся риск повторного возгорания. Лес нужно постоянно прочёсывать, чтобы оперативно выявить небольшие очаги огня в местах, куда нельзя подогнать технику, — эту работу часто поручают волонтёрам и сотрудникам коммунальных служб. Как тут любят говорить, любой пожар вначале можно потушить одним стаканом воды.

Через чащу идёт группа молодых людей в форме студенческого медицинского отряда. Это новый социальный проект, который создали в Рязани, чтобы дать возможность студентам-медикам подработать в летний период. Теперь к их основной работе прибавились такие «прогулки» с портативными огнетушителями «Ермак».

Студентка Катя через день ездит в Рязань на вызовы скорой помощи и борется с природными пожарами. «За день приходится по 15 км проходить, это, наверное, самое сложное», — рассказывает она. Работа, как рассказывают ребята, идёт спокойно, применять профессиональные навыки, чтобы откачивать пострадавших от огня, им не приходилось.

«Это просто работа»

Мимо студенческого отряда из чащи выходят люди в знакомой каждому москвичу униформе коммунальной службы ГБУ «Жилищник» — столица предоставила большую часть ресурсов для борьбы с огнём. Их смена уже закончилась, и по красным глазам видно, что мужчины побывали в дыму. Они устало отмахиваются от журналистов и садятся в КамАЗ, который отвезёт их обратно в палаточный лагерь — отдыхать до новой смены.

«Леса тут труднопроходимые. Приходится идти через лес по жаре в полной защите, и в таких условиях надо следить за окружающей обстановкой, чтобы все, кто со мной, особенно неподготовленные волонтёры, смогли выполнить задание и вернуться в целости», — рассказал один из сотрудников МЧС, попросивший не называть его имени.

«Для нас это просто работа. Вычислили очаги возгорания. Дали нам задание, мы выдвинулись и сделали всё. Бывает нелегко, но ничего нового мы тут не видим. Были на моей памяти пожары и посильнее», — говорит мужчина.

По словам собеседника RT, в первые дни удалось остановить пожары, используя метод встречного пала: навстречу пожару пустили свой, контролируемый. Благодаря этому огонь уже не мог распространяться по выгоревшей территории. «Повезло, что ветра не было, иначе бы такой метод не годился», — добавляет он.

Также здорово помогла авиация, благодаря которой удалось сбить верховой пожар, залив огонь водой. Но подобного масштаба бедствия можно избежать, если заблаговременно делать просеки и засечные полосы, по которым способна проехать тяжёлая техника, отмечает сотрудник МЧС.

«Решили остаться»

Основные силы борцов с лесными пожарами находятся вблизи посёлка Деулино. Огонь удалось сбить на подступах к населённому пункту, но там всё равно провели частичную эвакуацию. Для оставшихся в Деулине дежурят врачи, каждый день жителям сообщают актуальные сводки.

«Многие уехали, но мы решили остаться. Не можем собаку бросить. Конечно, страшно было. Утром просыпаешься, а такой смог стоит, что ничего не видно», — рассказала местная жительница Ирина.

Рядом с её домом стоят водополивные машины, которые сбивают дым и пыль. Ирина с соседями сама старалась заботиться об их водителях. «Мы видим, в каких тяжёлых условиях они находятся. Раскладушки и подушки вынесли, а то они всё время в кабине сидят, так хоть отдохнуть могут. И дополнительно подкормить их стараемся», — говорит она.

Жители посёлка благодарны за помощь, однако не могут не сказать, как сильно изменился их быт в последнюю неделю: «Несколько тысяч человек — это, конечно, слишком много для нас. Куда ни пойдёшь, везде люди, в магазине очереди, и цены из-за этого задрали». Ирина беспокоится, что после отъезда спасателей может остаться мусор, а её сосед боится, что из-за мазута в реке вся рыба передохнет.

По словам мужчины, единственный мост, который ведёт к нацпарку от посёлка, давно не ремонтировали, поэтому колонну тяжёлой техники он просто не выдержал бы. «Пришлось срочно насыпать брод через реку», — объясняет он.

Действительно, неподалёку можно увидеть полуразрушенный мост, рядом с которым через брод медленно едут машины. Они то и дело застревают, их достают дежурящие на переправе экскаваторы. Рядом в воде плещутся мальчишки, с интересом следящие, как работает техника.

«Хочу дома дожить»

К 29 августа власти разрешили вернуться домой жителям эвакуированных деревень. На время их отсутствия у изб выставили посты, чтобы туда не пробрались мародёры. Пик ЧС местные жители (в основном пенсионеры из деревни Ольгино, которая оказалась ближе всего к пожару) переждали в интернате.

«Когда нас увозили, всё в дыму вокруг было, а автобус застрял, пришлось его пожарной машиной вытаскивать», — вспоминает Анна Ивановна, жительница Ольгина.

Разрешение вернуться она восприняла с радостью: «Вроде тут всё хорошо, но домой тянет всё равно. У нас же лес под боком, хорошо как. Вот сколько осталось, хочется дома дожить».

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что одной из причин пожара мог стать поджог. На это указывает нетипичное распространение огня. Эта версия испугала жителей Ольгина. «Как можно, чтобы кто-то пошёл специально поджёг? Нет, такого быть не может. Случайно если только, у нас охотники на лося ходят, может, выстрелил кто — и загорелось. С июня засуха же стоит. А за неделю до того, как пожары начались и всё дымом заволокло, молния сильная была», — рассуждает пенсионерка.