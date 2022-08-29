Власти Рязанской области разрешили жителям эвакуированных сёл вернуться в свои дома
- РИА Новости
«Обстановка нормализовалась. Угроз для населённых пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома», — написал он в Telegram.
Малков добавил, что спасатели практически ликвидировали возгорание на северной кромке основного пожара, где наблюдалась наиболее сложная ситуация.
Ранее власти Рязанской области сообщили, что пожар в регионе «постепенно сдаёт позиции».