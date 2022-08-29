Власти Рязанской области разрешили жителям эвакуированных сёл вернуться в свои дома

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области нормализовалась, жителям эвакуированных из-за пожара сёл рекомендовано вернуться в свои дома. Об этом заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«Обстановка нормализовалась. Угроз для населённых пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома», — написал он в Telegram.

Малков добавил, что спасатели практически ликвидировали возгорание на северной кромке основного пожара, где наблюдалась наиболее сложная ситуация.

Ранее власти Рязанской области сообщили, что пожар в регионе «постепенно сдаёт позиции».