Врио губернатора Малков: пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции»
- РИА Новости
«Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдаёт позиции», — написал Малков в Telegram.
Тушение идёт в плановом режиме, отметил он.
«На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населённым пунктам», — говорится в его сообщении.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.