Врио губернатора Малков: пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции»

Пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции», сообщил врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, это подтверждают данные информационной системы дистанционного мониторинга.

«Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдаёт позиции», — написал Малков в Telegram.

Тушение идёт в плановом режиме, отметил он.

«На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населённым пунктам», — говорится в его сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.