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Врио губернатора Малков: пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции»

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Пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции», сообщил врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, это подтверждают данные информационной системы дистанционного мониторинга.
Врио губернатора Малков: пожар в Рязанской области «постепенно сдаёт позиции»
  • РИА Новости

«Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдаёт позиции», — написал Малков в Telegram.

Тушение идёт в плановом режиме, отметил он.

«На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населённым пунктам», — говорится в его сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.

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