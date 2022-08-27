В трёх населённых пунктах Рязанской области превышена норма загрязняющих веществ

Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, такие результаты получены после анализ воздуха, который проводился в связи с задымлением от лесных пожаров.

«На границе села Криуша Клепиковского района установлено превышение содержания предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе азота диоксида — 1,35 ПДК, оксида углерода — 1,22 ПДК, взвешенных веществ — 1,06 ПДК, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 — 6,63 ПДК, РМ10 — 3,57 ПДК, сернистого ангидрида — 1,34 ПДК», — приводит ТАСС данные Роспотребнадзора.

Кроме того, различные уровни превышения ПДК отмечены в том числе в посёлке Малиновка Клепиковского района и посёлке Передельцы Рязанского района.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.