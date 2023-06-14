В Керженском заповеднике ликвидировали пожар на площади 10,5 гектара
- РИА Новости
Об этом сообщил pravda-nn.ru.
Предполагается, что возгорание произошло из-за грозы 9 июня.
12 июня на территории заповедника был обнаружен дым, после чего на местность выслали разведывательную группу. Она оперативно установила очаг возгорания в горельнике, расположенном практически в центре заповедника.
Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.