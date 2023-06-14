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В Керженском заповеднике ликвидировали пожар на площади 10,5 гектара

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Минлесхоз Нижегородской области сообщил, что лесной пожар на площади 10,5 гектара в Керженском заповеднике полностью ликвидирован. Для тушения понадобилась помощь 62 человек, привлечено 18 единиц техники.
В Керженском заповеднике ликвидировали пожар на площади 10,5 гектара
  • РИА Новости

Об этом сообщил pravda-nn.ru.

Предполагается, что возгорание произошло из-за грозы 9 июня.

12 июня на территории заповедника был обнаружен дым, после чего на местность выслали разведывательную группу. Она оперативно установила очаг возгорания в горельнике, расположенном практически в центре заповедника.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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