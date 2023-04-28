«Съездим на лимузине»: пенсионерка из сгоревшей омской деревни подвезла врио губернатора и стала звездой интернета

В сети стало популярным видео из Telegram-канала врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ролике он едет в пострадавшее от пожаров село Чистоозерье на машине, за рулём которой — пожилая женщина в ярком платке. Как выяснил RT, это 81-летняя Надежда Кучумова, её дом один из двух уцелевших в деревне. Пенсионерка рассказала о себе, о семье и том, как она научилась водить свой кабриолет.

В пятницу, 28 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко приехал в село Чистоозерье Большереченского района, где накануне произошёл крупный пожар.

Согласно предварительной версии следствия, возгорание началось около 11 часов утра 27 апреля. Загорелась сухая трава на пустыре, огонь распространился на хозяйственные постройки, а затем и на жилые дома. В результате сгорело 15 строений, из них четыре жилых дома (один из них двухквартирный). Один человек получил ожоги рук, когда пытался самостоятельно потушить пламя.

В тот же день, но несколькими часами позже, возник крупный пожар в селе Новокарасук Крутинского района. По данным следствия, сухая трава между домами загорелась около 17 часов. Огнём во время пожара уничтожено восемь строений, в том числе пять жилых двухквартирных домов, в которых проживало восемь человек. «Никто из граждан не пострадал», — уточнили в ведомстве.

По обоим случаям Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 293 УК РФ «Халатность». Жителям сёл Чистоозерье и Новокарасук окажут материальную помощь.

В Чистоозерье уцелело только две избы, сообщают местные СМИ. Одна из них принадлежала 56-летнему мужчине, который за день до пожара утонул в озере. 25 апреля вечером он отправился на рыбалку на деревянной лодке. Его тело обнаружили следующим утром. По предварительным данным, лодка перевернулась, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Дом уцелел с покойником. Позавчера мужчина утонул в озере, поехал на рыбалку и упал. Он в гробу лежит, а его дом остался. Родственники приехали хоронить его, а тут весь этот пожар», — пишет портал NGS55.RU со ссылкой на администрацию поселения.

Второй уцелевший в Чистоозерье дом принадлежит 81-летней Надежде Кучумовой. Именно она попала на видео с врио губернатора. Хоценко на пассажирском сиденье машины с открытым верхом констатирует, что сгорело много домов, а в это время седая старушка в ярком платке невозмутимо крутит руль. Ролик моментально стал вирусным, а бабушку пользователи соцсетей начали сравнивать с персонажем из игры Atomic Heart. RT поговорил с Надеждой Кучумовой о том, как она пережила пожар.

— Расскажите немного о себе. Вы давно живёте в Чистоозерье?

— Раньше работала дояркой. Дед, то есть муж мой, умер почти шесть лет назад. Родили с ним троих сыновей. Двое в Черново живут, это километров шесть от нас. А один сын в Омске, вот недавно на родительский день приезжал.

Ещё в Чистоозерье живёт сестра моя, Люда. Её дом сгорел тоже. У неё пятеро детей, и сейчас её дочка в Омск увезла.

Я здесь родилась, здесь выросла, здесь и состарилась. Поэтому, конечно, спасала свою избу, и сыновья мои спасали, и фермеры черновские, и пожарные.

— Как так получилось, что вы подвезли Виталия Хоценко?

— Губернатор приехал на встречу с жителями, я с ним разговаривала, он спросил, уцелел ли мой дом. Я сказала, что отстояли, хотите — покажу? Он говорит: «Давайте съездим». Я говорю, мол, садитесь, подвезу. Он ещё удивился, спрашивает: «На чём?». Я ответила, что на своём лимузине, от мужа остался. Пока ехали, разговаривали, губернатор похвалил за то, что сама езжу.

— Где вы научились так водить машину?

— Машина? Какая же это машина, это игрушка больше! Мне сын её собрал из старого автомобиля — ноги болят, я не могу ходить. Вот он мне и сделал, в магазин за три километра чтобы не ходить, да по ягоды — хоть кружку набрать.

Водить училась сама уже в зрелом возрасте, когда муж умер, раньше никогда не умела этого. К детям в соседнее село нужно съездить, по делам куда-нибудь тут у нас — так и научилась.

— Кроме вашего дома, что-то ещё в деревне уцелело?

— Мой дом уцелел, и ещё один остался с другой стороны, с краю. В сторону кладбища уже нечего восстанавливать — сгорело всё. Света сейчас нет — столбы сгорели, тянут провода сейчас, делают, наверное, завтра всё включат.

В деревне сгорело 11 домов, восстанавливать не будут, люди не хотят оставаться тут жить и, скорее всего, на компенсацию от властей будут отстраиваться в другом месте. Тут одно пепелище, от кладбища и дальше ничего не осталось.

— А вы сами что дальше планируете делать?

— Хозяйства сейчас у меня как такового нет — старая я уже, сил мало. Собираю вот документы, одежду, чтобы, если огонь подступит, успеть хоть что-то спасти. Я остаюсь в своём скворечнике, одна жить буду, никуда отсюда не переберусь, пока дом цел.