«Довести умысел до конца подрывник не успел»: в ФСБ заявили о предотвращении покушения на главу Крыма Аксёнова

Спецслужбы Украины готовили покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова, заявили в ФСБ России. Сотрудники ведомства задержали завербованного Киевом гражданина России, который прошёл на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу. Планировалось, что он подготовит подрыв автомобиля главы республики.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о пресечении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, организаторами покушения выступили спецслужбы Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики нашли и задержали гражданина России 1988 года рождения.

По данным ведомства, он был завербован СБУ и прошёл на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу.

Как уточнили в ФСБ, злоумышленник прибыл на территорию Крыма в июне 2023 года и приступил к подготовке совершения теракта, в ходе которого планировалось взорвать автомобиль главы республики.

«Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — отметили в ЦОС.

Сам задержанный на опубликованной ФСБ видеозаписи заявил, что после вербовки украинскими спецслужбами проходил обучение подрывному делу, маскировке и нанесению грима, а также уходу от преследования.

По его словам, позднее он получил задание поехать в Симферополь, где ему предстояло снять жильё, приобрести телефон и устроиться на работу. Предполагалось, что он устроит взрыв кортежа Аксёнова.

«Ждал дальнейших указаний. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль — для установки туда мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа», — заявил задержанный.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Подозреваемый заключён под стражу.

Сам Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за их работу и выразил уверенность, что заказчики преступления будут найдены и наказаны.

«Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет», — заключил Аксёнов.

Отметим, что в начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушений на ряд высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе главы региона Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.

В рамках этой работы были задержаны члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ, в состав которой входили граждане России и Украины.

По данным силовиков, группа планировала теракты и вела слежку за чиновниками с применением специальных технических средств, а также приобретала огнестрельное оружие. Среди задержанных также оказался гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке средств поражения в Россию.

Силовики обнаружили у задержанных пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

Помимо прочего, в ходе предотвращения покушения на крымских чиновников органы безопасности вскрыли и локализовали организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты.