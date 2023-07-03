Аксёнов: устранить угрозу террора со стороны Украины можно через достижение целей СВО
- РИА Новости
Соответствующее заявление Аксёнов опубликовал после предотвращения ФСБ России покушения на него со стороны Киева.
«Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом», — заявил глава Крыма.
Он подчеркнул эффективность работы украинских спецслужб.
Ранее ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля Аксёнова украинским диверсантом.
Задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма признал вину.