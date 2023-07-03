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Аксёнов: устранить угрозу террора со стороны Украины можно через достижение целей СВО

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Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины можно, выполнив цели спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов: устранить угрозу террора со стороны Украины можно через достижение целей СВО
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Аксёнов опубликовал после предотвращения ФСБ России покушения на него со стороны Киева.

«Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом», — заявил глава Крыма.

Он подчеркнул эффективность работы украинских спецслужб.

Ранее ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля Аксёнова украинским диверсантом.

Задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма признал вину.

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