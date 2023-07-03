Аксёнов: устранить угрозу террора со стороны Украины можно через достижение целей СВО

Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины можно, выполнив цели спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Соответствующее заявление Аксёнов опубликовал после предотвращения ФСБ России покушения на него со стороны Киева.

«Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом», — заявил глава Крыма.

Он подчеркнул эффективность работы украинских спецслужб.

Ранее ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля Аксёнова украинским диверсантом.

Задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма признал вину.