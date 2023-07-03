ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Аксёнова украинским диверсантом
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, организованная спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что покушение пытался осуществить завербованный СБУ россиянин, прошедший на Украине обучение подрывной деятельности.
Мужчину арестовали, возбуждены уголовные дела.
Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.