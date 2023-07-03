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ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Аксёнова украинским диверсантом

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ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова украинским диверсантом.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, организованная спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что покушение пытался осуществить завербованный СБУ россиянин, прошедший на Украине обучение подрывной деятельности.

Мужчину арестовали, возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

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