Переехавшая из Германии в Россию семья добивается положенной по закону льготы

Юрий и Наталья Видеман с тремя детьми переехали в Россию из Германии по госпрограмме о добровольном переселении соотечественников в конце прошлого года. По словам супругов, желание вернуться на родину зрело в семье несколько лет после того, как в обществе в Германии стали распространяться ЛГБТ-ценности. Решающей причиной стало начало спецоперации в Донбассе и русофобия в обществе. После переезда в родной Новосибирск семья столкнулась с бюрократической проблемой при растаможивании автомобиля: частная компания обязала их заплатить 72 тыс. рублей за документ, хотя по закону они не обязаны его предоставлять как участники госпрограммы.

© Фото из личного архива

Юрий и Наталья Видеман прожили в Германии больше 15 лет, куда переехали из родного Новосибирска, но в 2022 году решили вернуться на родину и воспитывать детей в России.

«Мы переехали в Германию в 2000-х: после рождения второго ребёнка нам стало тяжело финансово и мы решили попытать счастья в Европе. У мужа были немецкие корни, поэтому выбрали ФРГ, поселились во Франкфурте-на-Майне», — рассказывает Наталья RT.

В новой стране женщина получила образование в сфере госслужбы и устроилась работать в городскую администрацию. Юрий трудился на фабрике по изготовлению упаковочных материалов из дерева.

По словам Натальи, со временем они с мужем стали замечать настроения в немецком обществе, которые были им не близки.

«Первый звоночек для меня был в 2012 году, когда я увидела, что на уровне школ началась активная политика по внедрению ЛГБТ-ценностей. Дочь и сын стали периодически рассказывать, что на классных часах у них проходят уроки сексуальной грамотности. Тогда мы с родителями стали протестовать, собирать подписи против этого: большинство были согласны, что ни к чему детям 10—11 лет в пятом классе рассказывать, как называются половые органы и в подробностях описывать половые акты», — вспоминает собеседница.

Её старшая дочь и сын ходили в обычные общеобразовательные школы, поэтому женщина знала, что такие уроки вводят в базовую обучающую программу.

В 2015 году Видеманы, как и другие жители Германии, пережили мощный миграционный кризис. Тогда в страну хлынули сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Женщина вспоминает, что обстановка в их безопасном городе резко изменилась.

«По моим наблюдениям, почти все эти люди (беженцы) были мужчины. Я работала в администрации и знала, что в нашем городе стали происходить нападения, кражи, избиения и изнасилования со стороны нелегалов. И ещё я знала, что есть негласный запрет от властей штрафовать, арестовывать беженцев и публиковать в СМИ информацию о нападениях с их стороны», — говорит Наталья.

Юрий и Наталья Видеман воспитывают трёх детей.

© Фото из личного архива

Старшая дочь семьи Кристина, которой тогда было 14 лет, больше не могла ходить одна после заката от ближайшей остановки до дома — её встречали родители.

В 2016 году Наталья родила младшего сына и год была в декретном отпуске. Женщина вспоминает: когда вернулась на работу, заметила, что муниципальные объекты в их городе неожиданно стали приватизировать. Городские библиотеки, спортзалы и бассейны стали переходить в частные руки.

«Для обычного человека это может ничего не значить, но тот, кто пережил распад Советского Союза, сразу поймёт, что это плохие признаки. И все эти признаки, очень похожие на то, что произошло в нашей стране в 1990-е, только усиливались. В начале 2019 года на работе я открыто сказала: «Коллеги, я пережила распад СССР, я хочу вам сказать, что Германию ждёт то же самое». Они так громко смеялись тогда. Но, когда я уезжала, начальница вспоминала про это и говорила, как я была права», — говорит собеседница.

Ещё одним ударом по обществу, по словам Натальи, стала пандемия коронавируса. Женщина вспоминает, что с того года цены на продукты и вещи первой необходимости постоянно росли.

«Если до «короны» мы впятером могли пропитаться на €350—400 в месяц, то в последние месяцы жизни в Германии нам не хватало и €1тыс. В финансовом плане стало очень тяжело, — говорит Наталья. — К тому же люди за время карантина обозлились, разделились по признаку вакцинации. Например, после выхода на работу коллеги уже не могли обнять, спрашивали: «А ты привитая?»

Коммерческие интересы

Осенью 2021 года семья Видеман окончательно решила переехать в Россию. Супруги стали собирать документы, рассчитывали, что накопят средства в течение года-двух и подготовят почву. И, когда в феврале прошлого года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, Юрий и Наталья поняли, что «уезжать надо как можно быстрее».

«Начало СВО только подтолкнуло к переезду. Решили, что надо быть на родной земле. Верность детям, мужу и Родине — это одно и то же. Конечно, мы в своё время уехали из России в поисках лучшей жизни. Но, когда началась спецоперация, я окончательно поняла, что в Европе не знают абсолютно ничего о том, что происходит на Украине на самом деле», — говорит Наталья Видеман.

Женщина не скрывала, что поддерживает Россию, и из-за своей позиции столкнулась с русофобией от коллег, с которыми она работала долгие годы.

«Русскоговорящие патриоты и сербы в Германии встали на сторону России, к ним присоединились немцы — выходцы из областей, которые раньше входили в ГДР. А вот в западных землях другие настроения. Например, на моей работе не было никого, кто был бы на моей стороне. И более того, коллеги стали позволять себе резкие реплики в мой адрес, некоторые перестали со мной разговаривать. Видимо, они как были нацистами, так и остались. И жить в таком обществе я категорически не согласна», — вспоминает собеседница.

В декабре 2022 года супруги Видеман вместе с детьми получили все необходимые документы и как участники госпрограммы по переселению соотечественников приехали в родной Новосибирск.

С собой супруги ввезли в страну автомобиль, попытались его растаможить и получить электронный паспорт (ЭПТС), чтобы иметь возможность им пользоваться. По закону ЭПТС выдают при наличии свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Этот документ подтверждает, что технические параметры машины соответствуют российским нормам. СБКТС может выдать только компания, уполномоченная Росаккредитацией.

Участие в госпрограмме по возвращению соотечественников даёт репатриантам право не только не платить таможенные платежи за ввезённый автомобиль, но и не предоставлять СБКТС при получении электронного техпаспорта.

Об этом сказано в пункте 44 Указа президента №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». Более детально это право участников прописано в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» и техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Наталья с детьми на выпускном старшей дочери из гимназии.

© Фото из личного архива

Супруги Видеман обратились в компанию «ООО «Фаворит», которая в Новосибирске занимается оформлением ЭПТС. В компании ответили, что для этого необходимо сначала получить СБКТС и стоить это будет 72 тыс. рублей.

Юрий и Наталья предоставили подтверждение, что они участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников. Однако в компании Видеманам сообщили, что фирма не государственная, а значит, не обязана учитывать льготы для участников госпрограммы.

«Мы коммерческая организация, и поэтому мы принимаем переселенцев по общим основаниям», — говорится в ответе представителя компании на обращение Видеманов.

В результате семья не может пользоваться единственным личным автомобилем. Сумма в 72 тыс. рублей для супругов значительная — она превышает их месячный доход.

«У нас таких денег уже нет, потому что почти все накопления мы потратили на покупку своей квартиры и мебели. Честно говоря, сейчас мы живём от зарплаты до зарплаты», — говорит Наталья.

Супруги обратились за помощью к юристу и подали в суд административный иск к ООО «Фаворит», а также к Сибирскому таможенному управлению.

«В этой ситуации получается, что российское государство гарантирует участникам госпрограммы право на льготы, а частные компании действуют в своих собственных интересах и на них закон о льготах не распространяется. При этом эти коммерческие компании получают аккредитацию от государственных ведомств», — отметила в беседе с RT адвокат Екатерина Кулик.

Истец потребовал через суд обязать компанию оформить электронный паспорт для автомобиля с учётом льготы.

«Кроме того, мы просим признать незаконным бездействие Новосибирской таможни. Когда Наталья обратилась к таможенникам с заявлением о растаможивании автомобиля, они потребовали у неё СБКТС. Сотрудники ведомства либо умышленно, либо по незнанию не рассказали ей, что она вообще не должна предоставлять этот документ», — добавила Екатерина Кулик.

Несмотря на трудности переезда и адаптации, семья не жалеет о решении вернуться в Россию.

«Больше всего мы переживали за 16-летнего сына: как он привыкнет к новому месту, заведёт ли друзей? Конечно, сначала было тяжело: мы вместе и плакали, и обнимались. Потом он начал ходить в школу и стало уже легче, сейчас ему нравится и он говорит, что не хочет возвращаться. Мы уже все будем тут», — улыбается Наталья.

RT направил запрос в Сибирское таможенное управление с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.