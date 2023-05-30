«Поможем всем миром»: РПЦ запускает платформу, где можно поддержать пожертвованиями проверенные проекты

Русская православная церковь 30 мая запускает платформу «Поможем всем миром», где появятся проекты, которые можно поддержать пожертвованиями. RT пообщался с несколькими героями, чьи проекты уже размещены на платформе. О том, почему им нужна поддержка — в материале RT.

Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви 30 мая открывает краудфандинговую платформу «Поможем всем миром». На ней будут размещены проверенные проекты, которые можно поддержать пожертвованиями.

«Платформа соединит тех, кто нуждается, с теми, кто желает помочь. Сегодня церковь — один из крупнейших организаторов благотворительной помощи в России. Это 80 приютов для мам, 90 приютов для бездомных, 261 центр гуманитарной помощи, 50 центров круглосуточного ухода за пожилыми, более десяти тысяч соцработников, социальные отделы в более чем 200 епархиях, а также бесплатная круглосуточная горячая линия помощи, на которую каждый месяц поступает более 5 тысяч звонков», — сообщили RT в отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и сми.

Ещё до официального открытия платформы на ней появились истории людей, которым необходима помощь. Кому-то требуются инвалидные коляски, кому-то сушильная машина и пандус, одиноким старикам нужны лекарства, особенным детям из Ессентуков — средства на открытие типографии, а волонтёрам из Иркутска — средства для покупки ткани, из которой они шьют пижамы для госпиталей. RT пообщался с некоторыми героями проекта.

Мечта играть в футбол

У 17-летнего Тимофея Сидоренко из Ростова-на-Дону детский церебральный паралич (ДЦП). Почти всю жизнь он передвигается на коляске. Но, по словам его отца Игоря, юноша никогда не унывает и всегда живёт активной жизнью. Тимофей с отличием окончил девять классов школы-интерната и сейчас учится в колледже радиотехники, информационных и промышленных технологий в Ростове-на-Дону.

«Тимофей — разносторонний человек. В детстве он занимался боксом, потом фехтованием и плаванием. Плаванием занимается и сейчас. Пишет стихи, рисует картины. А в девять лет сказал мне, что мечтает играть в футбол! Я ему сказал тогда: «Сынок, ну как? Ты же не ходишь». Мы были на играх нашего ФК «Ростов». Но Тимофей идею играть самому не оставил», — рассказывает RT Игорь Сидоренко.

По словам отца, сын собрал дворовую команду по футболу, сам был на воротах. Но этого парню было мало: Тимофей прочитал в интернете, что в некоторых странах есть футбол на колясках.

«Мы начали узнавать, что есть у нас. Нашли ребят из Москвы, которые пытались организовать футбол на колясках, но ничего у них не вышло. Ребята из Санкт-Петербурга играют в хоккей на колясках. Но они сказали, что футбол — это сложнее хоккея, и очень дорого», — продолжает Игорь Сидоренко.

Два года назад Тимофей написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь развить футбол на колясках в России. В министерстве спорта Ростовской области сообщили, что такого вида спорта нет в реестре, но ведомство предоставило для тренировок спортзал. Игорь Сидоренко нашёл тренера, а сам стал переделывать обычные коляски под футбольные. Так появилась команда «Донские ястребы».

© Фото из личного архива

«Сейчас у нас в команде 10 ребят: самому младшему семь лет, а самому старшему 21. Занимаемся уже два года, и как же за это время ребята изменились! На первых тренировках они были замкнутые, скромные, а сейчас у них много друзей, общаются, у них глаза горят. Вот ради этого мы и стараемся!», — говорит отец Тимофея.

По словам мужчины, на данный момент у них есть шесть колясок, причём это не специализированные, а обычные б/у электроколяски, которые родители купили на свои средства и модернизировали. По правилам игры, в матче принимают участие по четыре игрока от каждой команды, поэтому колясок нужно минимум восемь.

«Всего в России на данный момент 18 команд. Из них наша — единственная детская команда, — рассказывает Игорь Сидоренко. — У нас сейчас очередь из взрослых мужчин, которые тоже хотят играть. Среди них есть ребята с СВО. Но я не могу им дать эту возможность, потому что играть не на чем».

В ноябре 2022 года спонсоры помогли организовать турнир по футболу на колясках в Ростове-на-Дону «Вперёд к мечте». Сидоренко пригласил команды из разных регионов. Приехали взрослые спортсмены из Владикавказа и Махачкалы. Представители Российского футбольного союза (РФС) предоставили для турнира специализированные футбольные коляски с электроприводом, но только на время игры. «Донские ястребы» победили взрослых футболистов и заняли первое место.

В конце апреля 2023 года ребята ездили на фестиваль «Стальная воля» в Сочи, где проводился турнир по футболу на колясках. Команда «Донские ястребы» заняла второе место и соревновалась со взрослыми. По словам Игоря Сидоренко, у команды, которая заняла первое место, коляски были специализированные — они лучше маневрируют и могут ехать быстрее.

«Сейчас нам нужны коляски. У той команды немецкие, но таких сейчас не достать. В России коляски для футбола делают в Новосибирске, стоимость каждой — 570 тысяч рублей. Это колоссальные средства! Мы будем очень благодарны, если удастся собрать даже на б/у коляски, которые мы сможем сами модернизировать и дать ребятам», — говорит папа Тимофея.

Ипподром для лечения

Елена Копейкина из Ессентуков воспитывает девятилетнего сына Олега. У мальчика ДЦП. Шесть лет назад в церкви ей предложили бесплатные занятия по иппотерапии. Елена получила заключение врача, что её сыну такие занятия не противопоказаны, и с тех пор они два-три раза в неделю по два часа занимаются с лошадьми.

«Сын плохо держал голову и спину. Он не мог ходить и сидеть, не мог раздвинуть ноги. Спустя шесть лет занятий я вижу, какой у нас прогресс: мы держим голову, стараемся держать спину, раздвигаем ноги, улучшилась растяжка, — говорит Елена Копейкина. — Эти занятия для нас очень важны!»

По её словам, в первые годы дети занимались просто на улице и ходили по земле. Не было манежа, поэтому порой из-за плохой погоды и грязи приходилось отменять занятия. Два года назад построили летний манеж.

© Фото из личного архива

«Сейчас наш отец Сергий и духовенство решили нам помочь — построить крытый манеж, чтобы можно было заниматься в любую погоду, а детям было, где переодеться, — рассказывает мама Олега. — Сейчас уже начали строительство на средства благотворителей, но это дорогой проект. Надо всё обустроить снаружи и внутри. Мы очень ждём ипподром, за эти годы много чего было. Верим, что всё получится».